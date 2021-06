Życie na innej planecie na wyciągnięcie ręki. Koszty są ogromne

Z powodu konieczności perfekcyjnego przygotowania urządzenia każda część teleskopu musi być przetestowana, następnie skontrolowana ponownie i jeszcze raz sprawdzona, aby wszystko mogło odbyć się zgodnie z planem, kiedy nadejdzie Wielki Dzień. Rezultatem potrzeby perfekcji jest wciąż rosnący budżet, który z 1 mld dolarów na początku doszedł w roku 2020 do 9 mld. Jak zauważył pewien astrofizyk, to raptem tyle, ile Amerykanie wydają rocznie na frytki. Chyba niewielka cena za możliwość zobaczenia najwcześniejszych obiektów, jakie powstały we Wszechświecie, nieprawdaż? Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba to ogromna inwestycja, ale i ogromne korzyści. (...)