Zrobiła krok do tyłu i "wpadła do kotła z karmelem". Jak naprawdę wyglądała praca w przedwojennej fabryce Wedla?

Dużą część załogi stanowiły kobiety. Ich płace w latach 30. XX wieku kształtowały się na poziomie od 16 do 25 złotych tygodniowo. W przeliczeniu daje to od 640 do 1000 złotych miesięcznie. Poza tym płacono za nadgodziny. W okresie świątecznym firma dawała też premie "na obiady i fryzjera".