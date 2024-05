Znamy nominowanych w plebiscycie VIVELO Top Creators. Ogłoszenie zwycięzców na Targach VIVELO na PGE Narodowym

– Nagradzanie twórców za jakość treści, a nie za zasięgi, ma fundamentalne znaczenie. To właśnie kreatywność, oryginalność i wartość merytoryczna powinny być najważniejsze. Nagrody takie są ważnym uznaniem dla twórców, motywują do dalszego rozwoju. Dobry content ma to do siebie, że prędzej czy później poniesie się szerzej, ale najważniejsze, żeby był tworzony z pasją – mówi dr Adam Mirek, popularyzator nauki, juror plebiscytu VIVELO Top Creators.