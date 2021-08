Zmarła Patricia Kennealy-Morrison. Pisarka i partnerka lidera The Doors

Patricia twierdziła, że krótko przed swoją śmiercią Morrison oświadczył, że chce się z nią ustatkować i wziąć na poważnie ich związek. W 1992 roku dziennikarka, która miała już za sobą całą serię książek fantasy czerpiących z legend i mitologii celtyckiej, wydała też wspomnianą już książkę "Strange Days: My Life With And Without Jim Morrison". Na jej kartach obwiniała Caruson za śmierć ich wspólnego kochanka. Była przekonana, że dziewczyna podała mu heroinę, która go zabiła.