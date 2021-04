Zmarł Stefan Bratkowski. Miał 86 lat

Zobacz: Oni odeszli w 2020 roku

Stefan Bratkowski napisał wiele książek. Do najważniejszych z nich zaliczyć można: "Księgę wróżb prawdziwych" (1969), napisaną wspólnie z bratem "Grę o jutro" (1970), "Skąd przychodzimy" (1975), "Oddalający się kontynent" (1978), "Z czym do nieśmiertelności" (1977), "Nowy Marsyliusz czyli społeczeństwo inteligentne" (1981), "Wiosnę Europy" (1997), "Najkrótszą historię Polski" (1998), "Pan Nowogród Wielki" (1999), "Podróż do nowej przeszłości" (2000). "W tym, o co walczy - jest pozytywistą, w sposobie, w jaki walczy - romantykiem" - powiedział o Bratkowskim Ryszard Kapuściński, kiedy wręczał mu w roku 1998 nagrodę literacką PEN Clubu im. K. Pruszyńskiego.