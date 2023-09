"Zemsta". Trudno się dziwić decyzji Meghan i Harry'ego

Jednak, co o wiele ważniejsze, był ich wersją wydarzeń, które doprowadziły do kryzysu. Susseksowie opowiedzieli o dręczeniu przez media przed ślubem, nienawistnych artykułach po nim, niesprawiedliwym traktowaniu, atakach w codziennych publikacjach. Każdy, kto otwiera raz dziennie internet, wie, o czym mowa. Dosłownie każde słowo i gest Meghan jest krytykowany i przeinaczany tak, by postawić ją w negatywnym świetle. Ze świecą szukać wyważonych, rzeczowych artykułów, nienapędzających hejtu. Tak jest do dziś i tak było, gdy Meghan była w ciąży. Harry w dokumencie otwarcie powiedział o braku wsparcia i zrozumienia ze strony najbliższych. O tym jak administracja pałacu Buckingham, mając do tego wszelkie potrzebne narzędzia, nie interweniowała w ich sprawie. Wielki rozpad był nieunikniony.