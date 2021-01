I po muralu. Artysta nie dziwi się wandalowi

W styczniu mural Waeka został popisany. Ktoś zamazał go hasłami: "Aborcja to morderstwo własnego narodu" oraz " V Nie zabijaj ". Wandal nawiązał więc zarówno do Dekalogu, jak retoryki nacjonalistycznej, która przekłada dobro narodu nad problemy jednostki.

Jak donoszą lokalne media, autor muralu nie jest zaskoczony tym, jak zostało potraktowane jego dzieło. Dziwi się raczej, czemu stało się to dopiero teraz. - Z tego co wiem, to musiało się stać jakoś niedawno. Szczerze powiedziawszy, to jestem zaskoczony, że stało się to tak późno. Liczyłem na to, że będzie jakiś odzew na mural, że ktoś go skomentuje.