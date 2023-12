Zdesperowany lekarz w czasach zarazy. Walczy sam ze sobą

W końcu doktor jest człowiekiem rozedrganym, pełnym emocji, a to czyni go nadzwyczaj ludzkim. W jego głosie można usłyszeć zarazem pewność siebie, jak i słabość, determinację oraz zagubienie. Gdy wydaje się, że to już koniec i los za niego podjął decyzję, wtem pojawia się iskierka nadziei, która napędza go do kolejnych działań.