Zbroja Zygmunta II Augusta wróciła do Polski. To podarunek od Węgrów

Zbroja młodego Zygmunta II Augusta wróciła do Polski. To dar Węgier, który do końca lutego można oglądać na Wawelu. - Oddaliśmy wam to, co zawsze było wasze - mówił premier Viktor Orban, gdy przekazywał na Wawelu historyczną pamiątkę Mateuszowi Morawieckiemu.