Zbrodnia w światku wydawniczym. Drugie spotkanie z komisarzem Nawrockim, bohaterem najnowszej powieści Pawła Fleszara

Nikt wzajemnie nie poklepuje się ciągle po plecach, panuje wzajemna niechęć, zazdrość, uprzedzenia bądź rywalizacja. Koniec śledztwa na papierze, tak naprawdę nie oznacza jego finału... Ono trwa dalej, siejąc spustoszenie w życiu prywatnym i psychice tych, którzy brali w nim udział. Świetnym zabiegiem było wplecenie w całą treść motywu zabawy, znanej pewnie większości z Was z okresu wczesnoszkolnego. Choć tutaj miała ona dużo bardziej ponury lub przerażający wydźwięk, dla mnie okazała się bramą do sentymentalnej podróży we wspomnienia z dzieciństwa. To także znakomity symbol tej historii oraz bardzo trafny tytuł. Książka zasadniczo nadaje się dla ludzi o mocnych, wręcz stalowych nerwach. Niemniej jak najbardziej warta jest przeczytania i poświęconego jej czasu. Polecam!!! Ewelina_B, lubimyczytac.pl o książce "piekło-niebo"