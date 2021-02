Zbigniew Siemaszko nie żyje. Idealnie podsumował Polaków i JP2

Wiadomość o śmierci Siemaszki pojawiła się też na profilu Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. " Pisał, że 'niewątpliwie najwybitniejszym Polakiem naszych czasów jest Jan Paweł II, ale odnosi się wrażenie, że to, co papież mówi, nie znajduje wśród Polaków wielkiego zrozumienia".

Zbigniew Siemaszko urodził się w 1923 r. w Lachowszczyźnie (obecnie wieś na Białorusi). Uczył się w Gimnazjum Jezuitów w Wilnie, a w 1940 r. został deportowany do Kazachstanu. W 1941 r. dołączył do Armii Andersa. Stacjonował m.in. w Iraku, Palestynie i na południu Afryki, by w 1943 r. dotrzeć do Wielkiej Brytanii. Do końca wojny pełnił funkcję radiotelegrafisty w Batalionie Sztabu Łączności Naczelnego Wodza pod Londynem.