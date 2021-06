Zarzucają mu, że zarobi miliony na pandemii. Wiemy, na co pójdą zyski

Dr Anthony Fauci jest jednym z czołowych ekspertów ds. chorób zakaźnych na świecie i głównym epidemiologiem USA. W mediach społecznościowych zaroiło się od nieprzychylnych mu komentarzy. W połowie maja portal wydawniczy "Publishers Lunch" ogłosił, że na początku listopada ukaże się książka eksperta zatytułowana "Expect the Unexpected: Ten Lessons on Truth, Service, and the Way Forward" (pol. "Spodziewaj się nieoczekiwanego: Dziesięć lekcji na temat prawdy, służby i drogi naprzód"). Upublicznienie niemal w tym samym okresie obszernej korespondencji e-mailowej wirusologa z okresu pandemii dolało oliwy do ognia.