Wyznała brudną prawdę o życiu modelek. "Branża modowa niszczy kobiecość"

Wchodząc do świata mody, ma się do czynienia z tym, co jest najlepsze – niepowtarzalni ludzie, niesamowite wydarzenia, impreza, piękno i przepych, sława, pieniądze i blask. Minusy? Wszystko to, co za kulisami. A ciemna strona życia tutaj dominuje, wysysając z człowieka jego tożsamość.