Wyścig szczurów, czyli sukces w Seulu

Rozbudowana tkanka miejska rozszerza się na coraz to nowsze tereny. Ulice tętnią życiem, a tłumy spieszą się do pracy, która ma być przepustką do wymarzonej przyszłości. Zakorkowane miasto można przemierzać metrem. "Pomyślałam, że jestem jak pasożyt przemieszczający się pod skórą tego miasta. Ile z tych osób, które dziś, tam, na powierzchni jadą samochodami czy pospiesznie gdzieś idą, ma świadomość, że pod ziemią z wielką prędkością pędzi właśnie głośny pociąg. Wiedzą, ale jednocześnie nie zdają sobie z tego sprawy. A może zdają, ale żyją w zapomnieniu?"