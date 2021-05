Nie czekał. Szczygieł opublikował wyniki badań na choroby weneryczne

W ubiegłym tygodniu pisarz Mariusz Szczygieł poinformował za pomocą swoich mediów społecznościowych, że przyjął kolejną dawkę szczepionki firmy Pfizer. Nie wszystkim się to spodobało. Wśród krytyków znalazły się osoby, które dopytywały go, czy tak samo chętnie podzieliłby się publicznie wynikiem testu na HIV. Przemyślał to i opublikował nawet więcej.