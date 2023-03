Wyjątkowe wydarzenie dla fanów książek i nowych technologii już w maju na PGE Narodowym

Strefa #gaming to świat przyszłości w zderzeniu z przeszłością gamingu. Do wyboru będziesz mieć gry na konsoli retro, wirtualną rzeczywistość, symulatorów jazdy, automaty do gry i komputery gamingowe. Tutaj poczujesz ducha rywalizacji, udasz się też w podróż w czasie cofając się do pierwszych gier jeszcze w XX wieku, dzięki takim konsolom jak Atari, Sega czy Ninetendo oraz strefie Acarde, by za chwilę przenieść się w XXI wiek dzięki konsolom PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch podłączonym do telewizorów o jakości 4K.