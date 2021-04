Wycieńczony ciężką pracą... prędzej sięgniesz po książkę czy pilota?

23 kwietnia, jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To święto zarówno czytelników, pisarzy, jak i wydawców. Jednak nie każdy chce i musi sięgać po lekturę. Czy kończąc pracę marzysz o resecie przy książce, czy prędzej odpalisz któryś z ulubionych seriali?

Rocznicę śmierci dwóch wielkich pisarzy: Cervantesa i Szekspira UNESCO ustanowiło Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. Wydawcy prześcigają się wówczas w promocjach, a pisarze w podziękowaniach dla swoich czytelników. Nie każdego to jednak w ogóle obchodzi. Najnowszy raport na temat czytelnictwa pokazuje co prawda wzrost zainteresowania książką. Ale wciąż ponad połowa ankietowanych Polaków (a ściślej 58 proc.) w ubiegłym roku nie czuła potrzeby sięgnięcia nawet po fragment lektury.

Nie dziwi się temu Maja Staśko: "Powiedzcie człowiekowi, który wraca wycieńczony ciężką pracą do domu i nie ma sił utrzymać w ręku książki, że ma czytać co najmniej godzinę dziennie, a nie oglądać te 'głupie seriale'" - napisała na swoich mediach społecznościowych dziennikarka, scenarzystka i współautorka książki "Gwałt to przecież komplement. Czym jest kultura gwałtu?".

Jej post spotkał się ze zrozumieniem Jakuba Żulczyka: "Pełna zgoda. Przestańmy lamentować, że ludzie nie czytają. Zastanówmy się, dlaczego" - zaproponował znany pisarz. "Czytanie wymaga skupienia, skupienie wymaga względnego wypoczęcia, a przede wszystkim spokoju. Z kolei spokój wymaga zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych, jakiejkolwiek, minimalnej pewności na temat jutra. A kto z nas ją dzisiaj ma? " - zapytał retorycznie autor "Ślepnąc od świateł".

Czy rzeczywiście książka jest dobrem luksusowym i wymaga specjalnych warunków do celebrowania ukrytych na jej kartach historii? "To raczej osobista preferencja. Niektórzy bardziej odprężają się czytając książkę, a inni oglądając serial. A szczerze, jak ja wracam wycieńczona do domu to nie mam siły ani na serial, ani książkę" - zauważa jedna z internautek.

Lockdown tylko nieznacznie wpłynął na wzrost poziomu czytelnictwa Choć przez pandemię musieliśmy zrezygnować z wielu popularnych aktywności (jak wyjścia do kina czy restauracji) poskutkowało to głownie przeniesieniem życia do sieci. Dziś jest tak, że często książki przeżywają renesans właśnie dzięki udanej ekranizacji. Wystarczy wspomnieć "Gambit królowej" czy "Króla".