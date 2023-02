Wraca kontrowersyjna sprawa 15-latki. Papież zna prawdę o zaginionej dziewczynie?

Za murami Watykanu. Zaraz po swoim wyborze na papieża Franciszek celebrował mszę w kościele św. Marty - to świątynia w granicach Watykanu, ale swobodny dostęp mają do niej także ludzie spoza niego. Po zakończeniu uroczystości podszedł do brata Emanueli Orlandi, położył mu dłoń na ramieniu i powiedział poważnym głosem: "Emanuela jest już w niebie". To brzmi jak nieco patetyczna opowiastka, ale mam wrażenie, że to dość mocny dowód, że papież wie, co się tak naprawdę stało. Gdyby nie miał tego typu wiedzy, nie wypowiedziałby publicznie takich słów. Nie wiadomo skąd to, wie, ale wie. To jest ważne.