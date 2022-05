Wokół reżysera wybuchł skandal. Englert: "nie można go dożywotnio skreślać"

- Wszystko, co miałem do powiedzenia w tej sprawie już powiedziałem - mówi. - Jest moje oficjalne oświadczenie i chyba nie trzeba już niczego dodawać. Moje zdanie jest niezmienne: ktoś, kto popełnił przestępstwo, powinien ponieść za nie karę. Ale kiedy już ją poniesie, trzeba mu dać szanse na powrót do społeczeństwa, do pracy, do środowiska. Nie można go dożywotnio skreślać.