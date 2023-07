Wojciech Cejrowski ma żal do organizatorów Jarmarku Dominikańskiego. "Nikt tam nie dotrze"

Potwierdza to fakt, że co roku Wojciech Cejrowski spotyka się ze swoimi czytelnikami podczas Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku. Impreza rusza 22 lipca i potrwa do 13 sierpnia. Tradycyjnie nie zabraknie na nim kontrowersyjnego publicysty. Mimo że nie jest on zadowolony z miejsca stoiska, które przydzielono mu w tym roku.