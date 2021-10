"Władcy much" z Tonga. Czy historia z powieści wydarzyła się naprawdę?

Chłopcy założyli małą komunę z ogródkiem warzywnym, wydrążonymi pniami drzew do przechowywania wody deszczowej, salą gimnastyczną z ciężarkami, kortem do badmintona, zagrodami dla kurczaków i miejscem do podtrzymywania ognia. Wszystko to wykonali ręcznie przy pomocy noża i dużej dawki determinacji. Podczas gdy chłopcy z "Władcy much" bili się o ogień, ci z prawdziwej wersji pielęgnowali swój płomień, aby nie zgasł przez ponad rok.