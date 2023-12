"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" bez kłód pod nogami. Amazon wygrał proces

Kilkanaście dni po premierze na rynku ukazała się książka Demetriousa Polychrona "The Fellowship of the King", która była jego autorskim rozwinięciem tolkienowskiego uniwersum. Ogólny pomysł na powieść został przez pisarza upubliczniony już pięć lat wcześniej, co skłoniło go do wytoczenia procesu Amazonowi oraz Tolkien Estate o naruszenie praw autorskich. Zdaniem Polychrona serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" czerpał z jego pomysłów i na tej podstawie zażądał od drugiej strony 250 mln dol. odszkodowania.