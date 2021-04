Wielki powrót J.K. Rowling. Stworzyła nowego bohatera dla dzieci

Czekamy jeszcze na polski tytuł historii, angielski brzmi "The Christmas Pig" (Świąteczna Świnka). Książka adresowana jest do dzieci od 8 roku życia i opowiada o chłopcu, który w Wigilię Bożego Narodzenia niespodziewanie gubi swojego najlepszego przyjaciela - ukochaną świnkę przytulankę.

"To emocjonująca i podnosząca na duchu powieść przygodowa o więzi chłopca i jego ukochanej przytulanki oraz o tym, na jak wiele potrafi się on zdobyć, by odzyskać swój skarb. To książka jednotomowa, niepowiązana z wcześniejszymi utworami J.K. Rowling", zapowiada wydawca.