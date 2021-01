Niezwykłe znalezisko w książce. Internauci szukają Andrzeja z Gdańska

Książkowy bazarek Fundacji "Psie Nadzieje" to facebookowa grupa założona w celu zbiórki środków na schronisko dla zwierząt. Jej członkowie licytowali nowe i używane książki. Organizatorzy zbiórki podzielili się jednym ze znalezisk, jakiego dokonali wśród fantów podarowanych na aukcję.

"Kartkę z dedykacją znalazłyśmy włożoną w jedną z książek otrzymanych na nasz bazarek i, pomimo że jest to tylko jedna kartka, to na pewno jest to ważna pamiątka. Jeśli zna ktoś tego pana, prosimy o kontakt. Kartkę, oczywiście, odeślemy" - czytamy.