"Wiedźmin" to żyła złota. Przy nazwisku Sapkowskiego pojawiają się miliony dolarów

- Nie lubię pracować za ciężko ani za długo. Właściwie w ogóle nie lubię pracować. "Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci we mnie kamieniem". Ewangelia św. Jana 8:7 – to fragment wypowiedzi Andrzeja Sapkowskiego, której udzielił w wywiadzie dla anglojęzycznego portalu io9 w styczniu 2020 r. Czyli krótko po ukazaniu się pierwszego sezonu serialu "The Witcher" Netfliksa.