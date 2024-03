Weteran wojenny został gwiazdą. "Shogun" zapewnił mu nieśmiertelność

Tylko do 1990 r. "Shogun" sprzedał się w 15 mln egzemplarzy. To ile musiało sprzedać się kopii do dzisiejszych czasów, gdy historia niebieskookiego samuraja wraca do popkultury? Był słynny serial z Richardem Chamberlainem, teraz wielka, monumentalna wręcz produkcja od Disney+. To dobry moment by przypomnieć, jak to wszystko się zaczęło.