Wendy Williams była "u progu śmierci". Menadżer gwiazdy nie chciał wezwać pogotowia

Wendy Williams jest doskonale znana z reality show "The Wendy Williams Experience" (2006, VH1) i własnego programu "The Wendy Williams Show", który był nadawany nieustannie od 2008 do 2021 r. 58-latka ma także na swoim koncie kilka bestsellerowych książek non-fiction i powieści, np. "Ask Wendy", "Wendy’s Got the Heat", "Drama Is Her Middle Name", "Is the Bitch Dead, or What?", "Ritz Harper Goes to Hollywood!".