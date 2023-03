Wataha Putina. Mercedesy już mieli, więc kupowali jachty

Najbliższa wataha Putina to tacy ludzie, jak m.in. minister obrony Siergej Szojgu, szef MSZ Siergiej Ławrow; szef wywiadu zagranicznego Siergiej Naryszkin czy sekretarz Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew. Ten ostatni to długoletni towarzysz Putina z KGB i były szef FSB. Mówią o nim, że to "siedzący na ramieniu Putina diabeł, który pluje jadem". Ma mieć ogromny wpływ na Putina. Poglądy Patruszewa na temat USA, Zachodu i NATO stały się doktryną Kremla. Być może dziś to numer 2 w Rosji.