"W sieci zła": Czy wiesz z kim rozmawia twoje dziecko?

Beth wiedzie pozornie idealne, szczęśliwe życie. Ma dwie córki, Lucy i Charlotte, męża i prowadzi blog, w którym dzieli się z czytelnikami opowieściami o rodzinie i codzienności, występując pod imieniem Lizzy. Pewnego dnia na Charlotte pada podejrzenie o nękanie szkolnej koleżanki. Mnożą się oskarżenia i wersje wydarzeń. Dziewczyna nie chce przyznać się do winy…

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Książka Wendy James da ci do myślenia (Materiały prasowe)

Dwie rodziny uwikłane w konflikt będą musiały poradzić sobie z okrutnym światem selfies, egoizmu i cyberprzemocy oraz faktem, że w rodzicielstwie nic nie jest pewne. Czy to możliwe, że dziecko jest z natury złe? Co się stało, kto jest za to odpowiedzialny? Przemoc widzimy tu z różnych perspektyw: ofiary, oprawcy i ich rodzin. Jej obraz dopełniają wpisy w mediach społecznościowych.

Kto jest winien i czy da się wybrnąć z trudnej sytuacji? Beth jest zmuszona ogromnym kosztem wziąć pod lupę życie swojej córki. Czy często bezkrytyczna wobec swoich dzieci matka jest gotowa na konfrontację z rzeczywistością?

Ten porywający thriller psychologiczny znalazł się w finale Ned Kelly Award Best Crime Fiction in Australia. Na podstawie książki powstaje serial w Fox 21 Television Studios. Polska premiera książki zaplanowana jest w wydawnictwie Poradnia K na 12 lutego.

"W książce dobrze są ukazane mechanizmy, jakie działają w przypadku przemocy sieciowej. To, że osoba znęcająca się nie uważa swojego zachowania za naganne, jest powszechne. To, że rodzice dziecka, które się znęca, starają się sprawę wyciszyć, też jest powszechne. Zachowanie szkoły również jest takie, jakie zazwyczaj obserwujemy; bardzo dobrze jest tu ukazana wielopłaszczyznowość i wielowarstwowość zachowań przemocowych” – komentuje Benita Jakubowska-Antonowicz, współwłaścicielka firmy New Media. Prowadzi szkolenia dotyczące przemocy internetowej w szkołach.

Oto fragment książki:

– Nikomu nie stała się krzywda. Będzie miała nauczkę. Wszystkie będą miały.

– Chyba tak. Ale może jest jakiś problem. Może musimy porozmawiać z Charlie.

– Ach, chyba nie ma się czym martwić. To z pewnością typowa głupota grupy rówieśniczej. Będzie już wiedziała, że ma tak nie robić. Charlie jest w porządku – nawet więcej niż w porządku, nie sądzisz? W zasadzie nie wygląda na to, żeby miała jakiekolwiek problemy.

– A nie sądzisz, że to samo w sobie jest dziwne? Czy dzieci nie miewają swoich spraw? Niepewności? Wątpliwości? Czy myślisz, że coś może umykać naszej uwadze?

– W jaki sposób umykać? Dogaduje się z nauczycielami, ciężko pracuje, jest lubiana.

– Ale to bycie aż tak lubianą. Może jest zbyt lubiana… To może być problem, prawda?

– Uważasz, że to jest problem? Naprawdę, Dan. – Beth chichocze.

– Czy to nie brzmi irracjonalnie? Najpierw zamartwiasz się tym, że Lucy ma tylko garstkę przyjaciół, a teraz tym, że Charlie jest zbyt lubiana.

– Czy w szkole należałaś do najbardziej lubianych dzieci?

– Cóż, chyba nie, ale nie byłam też aż tak nielubiana, jeśli wiesz, o czym mówię. Byłam gdzieś pośrodku. Chyba tak jak Lucy.

– Przypominam sobie, że kiedy byłem dzieckiem, najbardziej lubiani koledzy niekoniecznie należeli do najsympatyczniejszych.

– Ale to jest tylko…

Dan przerywa.

– W każdym razie, co ona wyprawia z tą całą inicjacją do swojej paczki? Pytałaś ją o to? Brzmi to z lekka… upiornie. Jak odwet. Nie jest to coś, co chciałbym usłyszeć. Jakby była jakąś małą – jak one się nazywają? – paskudną królową pszczół.

– Naprawdę nie sądzę, żeby to było coś, czym powinniśmy się martwić, Dan. To nie jakaś tajna organizacja. A ona nie jest jedną z tych okrutnych dziewczynek. Wszyscy szczerze ją lubią. Naprawdę wszyscy – i dzieci, i nauczyciele. Ktoś musi stać na szczycie piramidy. Ona jest… po prostu jest inna niż my. Jest jedną z tych dziewczynek, którą każdy chciałby być. Przynajmniej ja bym chciała. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale uważam, że jest niezwykła. – Beth sama słyszy w swoim głosie pełną entuzjazmu dumę, nawet nie próbuje jej kryć przed Danem.

– Tak. Ja to wszystko wiem. Jest wyjątkowa. Tylko… Mam nadzieję, że używa swojej mocy do tego, żeby czynić dobro. To wszystko.

WENDY JAMES – Australijka, autorka siedmiu powieści i redaktorka. Jest laueratką Ned Kelly Award w 2006 r. za książkę "Out of the Silence”, które znalazło się też w finale Nita May Dobbie Award.

Wirtualna Polska objęła patronat nad książką "W sieci zła"

Data premiery: 12.02.2020

Tytuł oryginalny: The Golden Child

Tłumaczenie: Dorota Pomadowska

Patroni medialni: Lubimyczytać.pl, WP.pl, NaTemat.pl