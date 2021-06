W objęciach doskonałości

Autorka w wyważony sposób zwraca uwagę na złożoność relacji między ludźmi. Frances Cha tworzy żywe, barwne i łatwe do zrozumienia postaci, które kreują sceny zapadające w pamięć. Kim są tak naprawdę te młode kobiety? Czy obsesyjne uwielbienie Ary do jednego z członków boysbandu jest wynikiem nieśmiałości, a może wręcz przeciwnie – zuchwałych wyobrażeń o spotkaniu i przyjaźń z nim? Czy naiwność Sujin doprowadzi ją do miejsca, którego żadna z kobiet nie powinna poznać? Czy Gyuri jest pustą dwudziestolatką, dążącą do perfekcji? A może tylko taką udaje, by chronić resztki swojej godności? Co jeśli Miho wcale nie jest tak wspaniałomyślna, jak się innym wydaje? Czy tęsknota Wonny za macierzyństwem to prawdziwa potrzeba, czy jedynie próba zaspokojenia oczekiwań innych?