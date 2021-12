Uważaj, co czytasz dziecku

Aby zaszczepić w najmłodszych pasję do czytania Instytut Książki wydał trzy, dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku, książki: "Mama, tata i ja. Hop-la-la!", "Pierwsze abecadło" oraz "Pierwsze czytanki". Każda z tych pozycji to wybór atrakcyjnych tekstów z kanonu polskiej literatury dziecięcej ilustrowany przez czołowych artystów-grafików. Uzupełnieniem każdej książki jest adresowana do opiekunów dziecka broszura informacyjna, która przypomina o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiada, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.