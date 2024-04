unOrdinary - hit platformy Webtoon nareszcie po polsku!

John niczym specjalnym się nie wyróżnia, ot nastolatek jakich wielu w szkołach. Wellston High natomiast to prywatne liceum i podobnych próżno szukać na mapie placówek edukacyjnych. Uczniowska elita z niezwykłymi predyspozycjami, nieludzkimi wręcz umiejętnościami wypełnia szkolne korytarze. John ma swój własny świat. Woli pozostawać w cieniu. A im rzadziej go zauważają, tym bezpieczniej się czuje w nieprzyjaznym tłumie uczniów Wellston. Jednak kiedy koledzy zaczynają podejrzewać, że John ma coś do ukrycia, szybko obierają go sobie za cel. Chłopak zostaje wciągnięty w bezwzględny świat wojen o wpływy oraz śmiertelnie niebezpiecznych spisków i zdrad, a tajemnice jego przeszłości grożą zmianą porządku społecznego w szkole. I nie tylko…