To nie był przypadek. Też to widzicie? Wystarczy dobrze się przyjrzeć

Według zachodnich mediów w ilustracjach w "The Bench" jest wiele utytych znaków i odniesień do rodziny Meghan i Harrego. Jeden z nich to rudowłosy mężczyzna z małym synkiem oraz kobieta z noworodkiem przechadzająca się po ogrodzie, a obok nich biegają psy i kury. Wygląda to dokładnie, jak kadr z domu Meghan i Harry’ego w Montecito.