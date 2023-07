Uderzają w wizerunek Kate. To ona miała stać za słynnym oświadczeniem

"Autorem oświadczenia jest prywatny sekretarz Williama, Jean-Christophe Gray, który tym samym stoi za słynną już frazą, ale to księżna nalegała, by fragment pojawił się w tekście. To Kate zwróciła uwagę, że 'historia oceni to oświadczenie bez względu na to, czy taki zwrot się pojawi czy nie'" - pisze autor "Courtiers".