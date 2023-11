Udawajmy, że to nie Polska – jak "Nigdy w życiu!" zmieniło polski film

Niezależnie od tego, czy mokra bluzka Danuty Stenki zaburzyła katartyczny rytuał – "Nigdy w życiu!" z całą pewnością stało się klasykiem polskiego mainstreamowego kina kobiecego. W socialmediowych dyskusjach łatwo dostrzec, że jest to obraz, do którego Polki chętnie wracają. – Od kiedy pamiętam, był to jeden z ulubionych filmów mojej mamy – przyznaje krytyczka filmowa Daria Sienkiewicz, która oglądała "Nigdy w życiu!" wielokrotnie jako dziewczynka i nastolatka. – I za każdym razem, gdy go oglądałyśmy, to Judyta była dla mnie symbolem kobiety sprawczej, niezależnej – twierdzi. – W polskich filmach takich rzeczy się wtedy zbyt często nie widywało. Podobnie jak obecnych tu relacji między kobietami: między matkami i córkami, między Judytą i jej przyjaciółką Ulą. Wielokrotnie widziałam też dziewczyny, które do Judyty się porównują. Niedawno na Instagramie podróżniczka Dodo Knitter pokazywała, jak buduje sobie drewniany dom, i pisała, że czuje się stuprocentową Judytą. Grocholi udało się stworzyć symbol, który wciąż jest żywy.