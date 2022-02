"Ty wiesz, co oni jej zrobili?!". Koniec milczenia. Tak wygląda przemoc w szkołach filmowych

"Nie lubię epatować szczegółami związanymi z jej odchodzeniem, ale o kilku rzeczach muszę powiedzieć" – zaznacza aktorka. Opisała, że jej mama chorowała na raka sutka. Po kilku miesiącach okazało się, że są przerzuty w całym ciele, do mózgu, do kości. Mama nie chciała, by Joanna wiedziała, co dokładnie się dzieje. Błagała lekarzy, by nie przekazywali jej informacji. Chciała, żeby córka przygotowała się do spektaklu dyplomowego, skończyła szkołę. W końcu jednak powiedziała o wszystkim córce.