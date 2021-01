TVN musiało zamieścić sprostowanie. Chodzi o promowanie Olgi Tokarczuk

19 października 2019 roku TVN w "Faktach" pokazał materiał autorstwa Katarzyny Kolendy-Zaleskiej dotyczący działań Instytutu Książki na targach we Frankfurcie. Widzowie zostali poinformowani, że Olgę Tokarczuk promowano tam "małą ulotką". Chwilę później Instytut Książki skierował do redakcji TVN-u wniosek o publikację sprostowania , z którego wynika, że noblistce poświęcono osobną przestrzeń wystawienniczą oraz ekspozycję tłumaczeń jej książek.

Redaktor naczelny "Faktów" odmówił publikacji, więc IK skierował sprawę do sądu. W lipcu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem IK i naturalnie wydał wyrok nakazujący opublikowanie sprostowania o konkretnej treści. Pozwany odwołał się do wyroku, ale Sąd Apelacyjny w grudniu zobowiązał TVN do zamieszczenia odpowiedniej informacji. I stacja to zrobiła.