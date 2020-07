Tutaj każdy ma coś do ukrycia…

Witamy w Ballyfrann to mroczna i pełna magii opowieść o siostrzanej miłości i poświęceniach, na jakie się zdobywamy, aby chronić naszych najbliższych. Ludzka dusza jest pełna tajemnic. To, co z pozoru wydaje się słuszne i dobre, okazuje się groźniejsze, niż się wydawało. W Ballyfrann nikt nie może czuć się bezpieczny i każdy ma coś do ukrycia…

