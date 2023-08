"Trzeba się przed tym bronić". Ekspert przestrzega przed pełzającym faszyzmem w Polsce

Zawsze trzeba. Demokracja nie jest dana raz na zawsze. Porównałbym to do remontu mieszkania - można w to włożyć bardzo dużo pracy, ale perfekcyjny efekt będzie widoczny tylko przez jakiś czas i znów trzeba będzie odmalować ściany, naprawić usterki, wymienić zepsute sprzęty. Remont domu nie ma więc końca. To samo jest z demokracją. To proces, a nie stan stały, który można zadekretować.