Trylogia Winnych nadal podbija serca czytelników. Zobacz dlaczego

Główna bohaterka Noah, w wieku siedemnastu lat zostaje zmuszona do przeprowadzki z Kanady do Kalifornii. Ma zamieszkać tam razem z matką, jej nowym mężem milionerem i jego dorosłym synem Nicholasem. Musi na nowo odnaleźć swoje miejsce w świecie. Sytuacja komplikuje się, gdy zakochuje się w Nicku, swoim przybranym bracie. To uczucie ma jednak wielu przeciwników, prowadzi do wielu konfliktów, zarówno w rodzinie, jak i w życiu osobistym bohaterki.