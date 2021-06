Trump mógł zapobiec pierwszej fali pandemii? Odwiesił słuchawkę

"Panie prezydencie, muszę panu powiedzieć” – powiedział przez telefon ówczesny sekretarz zdrowia. "Jest ten nowy wirus z Chin, który może być niezwykle niebezpieczny. Może to być coś, na co się przygotowaliśmy i o co się martwiliśmy” - zaopiniował. Azar zreferował następnie Trumpowi, że Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom zaczęły badać podróżnych z Chin do USA, ale najprawdopodobniej niezbędne jest podjęcie dodatkowych środków bezpieczeństwa, aby złagodzić potencjalne rozprzestrzenianie się wirusa. "Tak, w porządku" – odparł Trump, najwyraźniej nieprzekonany do groźby i odłożył słuchawkę.