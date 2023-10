"Trudno to prosto wytłumaczyć". Rodzinny dramat odcisnął piętno na zdrowiu Marka Grechuty

"Po raz pierwszy zniknął w lutym bieżącego roku" cytuje słowa rzeczniczki komendy policji w Krakowie Jolanty Maciejewskiej w swojej książce Koper. "Wyszedł z domu pod pretekstem jakiegoś spotkania i na kilkanaście dni ślad po nim zaginął. Gdy rodzina zgłosiła zaginięcie, po kilku dniach skontaktował się z nami policjant z Jeleniej Góry. Jadać samochodem do pracy, rozpoznał Łukasza na ulicy i zaproponował mu podwiezienie. Kiedy chłopak wsiadł do samochodu, zawiózł go na komisariat. Powiadomiliśmy rodziców. Wiem, że pojechali do Jeleniej Góry, by go odebrać. Po kilku dniach znów jednak złożyli zawiadomienie o zaginięciu syna".