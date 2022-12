Trener psów tropiących K9 Ryder Creed wpada w pułapkę. Czy profilerka Maggie O’Dell zdoła go uratować? Polska premiera "Czerwonego śniegu" Alex Kavy – już w Polsce!

O książce:

Akcja poszukiwawcza zaczęła się tak jak zwykle. Ryder Creed i jego pies tropiący o imieniu Grace wrócili do Nebraski, by po raz kolejny dołączyć do grupy do zadań specjalnych, kierowanej przez agentkę FBI Maggie O’Dell. Ich praca zostaje niespodziewanie przerwana, gdy wiejska listonoszka znajduje czarny plastikowy worek porzucony w zarośniętym trawą przydrożnym rowie. Zawartość worka szokuje nawet doświadczonych śledczych.