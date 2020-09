Tragedia na basenie. Shanna Hogan utopiła się na oczach syna

Shanna Hogan - najlepiej sprzedająca się autorka kryminałów w Stanach, 1 września zmarła w wyniku wypadku, do którego doszło 27 sierpnia w jej domu w Phoenix. Wtedy to właśnie Hogan pływała w basenie ze swoim 15-miesięcznym synem Zanderem. Zabawa z dzieckiem skończyła się tragicznie - Shanna straciła równowagę i uderzyła się w głowę.

Shanna Hogan została znaleziona przez męża - Matta LaRussę - nieprzytomna, zanurzona w wodzie. Mężczyzna od razu wezwał pomoc i przystąpił do resuscytacji aż do momentu przybycia na miejsce pomocy. Ratownicy medyczni przewieźli kobietę do pobliskiego szpitala, gdzie trafiła na oddział intensywnej terapii. W stanie krytycznym walczyła tam o życie przez kilka dni.