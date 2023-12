Tomasz Sakiewicz przegrał z Borysem Budką. Kpi z sądu

- Sąd ocenił, że zachowania nawołujące do manifestacji w czasie pandemii nie mogą szkodzić, a w każdym razie nie jest to udowodnione. A chyba każde dziecko o tym wie, że jest to udowodnione. [...] Na to nie ma rady, skoro sąd doznał tak wielkiego objawienia, że cała wiedza zgromadzona przez ludzkość została unieważniona. Trudno z tym polemizować. Mamy do czynienia z siłami mistycznymi, objawionymi. [...] To kompromitacja - stwierdził w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.