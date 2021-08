Tomasz Piątek: "Rosyjskie media mogą się zachwycić patriotyzmem Kaczyńskiego"

Słaba to satysfakcja. Niestety, mamy w Polsce tendencję do chowania głowy w piasek. Przez ostatnie lata wierzyliśmy, że jak weszliśmy do UE, to historia się skończyła i Rosja już nigdy nam nie zagrozi. A Rosja to kraj, który ma doskonałe służby specjalne. Oni nie przełknęli tego upokorzenia, że przegrali Zimną Wojnę. Zlekceważyliśmy to, wbrew doświadczeniu i logice. Jeśli Rosjanie działają w USA, to dlaczego nie mieliby działać w kraju znacznie im bliższym, czyli w Polsce?