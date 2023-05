Tomasz Piątek o lex Tusk: "mogą oskarżyć każdego o wszystko"

Skąd u nich taka bezczelność? Cechą każdej dyktatury jest odwrócenie pojęć. Np. osobę walczącą z rosyjskimi wpływami oskarża się, że jest agentem Kremla. Złodziej, jak wiemy, krzyczy najgłośniej: "łapać złodzieja" i wskazuje na innych. A liderzy PiS boją się Donalda Tuska oraz ujawniania własnych powiązań z Kremlem. Tworzą więc wielki spektakl, żeby powiedzieć: to nie my, to oni. Zaczynają używać metod leninowsko-stalinowskich.