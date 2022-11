To się musiało powieść! Podsumowanie Nocy Bibliotek 2022

Tegoroczne hasło akcji brzmiało "To się musi powieść". W (nie)dosłowny sposób nawiązuje ono do powieści jako gatunku literackiego i to właśnie powieść stała się jednym z głównych motywów nocnych wydarzeń. Narracyjnej formy nie zabrakło w trakcie uroczystej inauguracji, kiedy to 1 października w Bibliotece Narodowej odbył się wieczór (O)powieści Małgorzaty Litwinowicz i Oleny Yeremenko oraz Spotkanie Śpiewacze z Adamem Strugiem, dwa występy muzyczne, które czerpiąc z literatury były okazją do nowych interpretacji, a także do wspólnego śpiewania.