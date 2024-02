"To coś w śniegu" - powieść Seana Adamsa

Nakładem wydawnictwa HarperCollins ukazała się powieść amerykańskiego pisarza Seana Adamsa zatytułowana "To coś w śniegu". Książka jest propozycją dla wymagającego czytelnika, który lubi chodzić nieutartymi ścieżkami literackimi, ceni w wykreowanej rzeczywistości absurd i nietypowe poczucie humoru. To również książka dla tych, którzy kochają to, co nieprzewidywalne. W tej powieści bowiem nic nie jest oczywiste.