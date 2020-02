Thorgal. (Tom 17). Strażniczka Kluczy

Siedemnasty tom bestsellerowej serii fantasy o Thorgalu, ostatnim potomku Ludu z Gwiazd, żyjącym wśród średniowiecznych wikingów. Strażniczka Kluczy to półboska istota, która pilnuje przejść między równoległymi światami, tak by nie doszło do zjawiska pomieszania się rzeczywistości. Kiedyś już spotkała Thorgala i pomogła mu w kłopotach. Od tamtego czasu ma słabość do przystojnego i honorowego wojownika. Właśnie ten fakt postanawia wykorzystać zdradziecki potwór z wikińskiego świata umarłych, Wąż Nidhogg. Sprowadza z niebytu najemnika i dawnego wroga Thorgala, Volsunga z Nichor, by odebrał Strażniczce magiczny pas, który pozwala podróżować między światami i zapewnia nieśmiertelność. Jak Volsung tego dokona i co Thorgal ma z tym wspólnego? Otóż postać naszego bohatera jest kluczowa dla intrygi, gdyż Strażniczka potajemnie kocha Dziecię z Gwiazd i całkowicie mu ufa...zy Nidhoggowi uda się zrealizować sprytny plan? I czy Thorgal będzie w stanie powstrzymać odrażającego potwora? Strażniczka Kluczy to historia zamknięta, nawiązująca wprawdzie do poprzednich tomów serii, ale zawierająca pełną opowieść o intrydze Nidhogga.